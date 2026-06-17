Інтерфакс-Україна
Події
14:20 17.06.2026

САП просить стягнути в дохід держави 5 млн грн, набутих віцепрем'єр-міністром з відновлення Кулебою

2 хв читати
САП просить стягнути в дохід держави 5 млн грн, набутих віцепрем'єр-міністром з відновлення Кулебою

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ( САП) просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою, повідомляє САП.

"Прокурор САП за матеріалами НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих Віцепрем’єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою (посада на час звернення з позовом) через свою сестру", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в середу.

За даними САП, позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві.

"У 2023 році, будучи заступником керівника Офісу Президента України, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія", – йдеться в повідомленні.

В САП наголошують, що аналіз офіційних доходів і витрат О. Кулеби та його родини установив, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

"Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави", – резюмують в САП.

Теги: #стягнення #сап #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 16.06.2026
Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

17:37 15.06.2026
Апеляційний суд залишив без змін вирок у справі розкрадання коштів кіностудії ім. О. Довженка – САП

Апеляційний суд залишив без змін вирок у справі розкрадання коштів кіностудії ім. О. Довженка – САП

17:27 12.06.2026
ВАКС засудив до 4,5 років позбавлення волі ексдепутата Одеської облради, який завдав держбюджету збитків на 16,4 млн грн

ВАКС засудив до 4,5 років позбавлення волі ексдепутата Одеської облради, який завдав держбюджету збитків на 16,4 млн грн

15:45 08.06.2026
ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

09:49 12.05.2026
Понад 500 родин ВПО отримають пільговий іпотечний кредит – Кулеба

Понад 500 родин ВПО отримають пільговий іпотечний кредит – Кулеба

12:09 07.05.2026
Спецпрокуратура стягнула з виконавця понад 10 млн грн за оборонним контрактом

Спецпрокуратура стягнула з виконавця понад 10 млн грн за оборонним контрактом

15:10 28.04.2026
Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

16:55 26.04.2026
Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

12:38 18.04.2026
В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

19:15 14.01.2026
ВАКС стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонзавод" росіянина Гамзалова

ВАКС стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонзавод" росіянина Гамзалова

ВАЖЛИВЕ

Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Зеленський про результати саміту G7: Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО

Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

Мадяр хоче негайного внутрішнього розслідування у зв'язку зі справою про "золото" Ощадбанку

Вилучено "чорний ящик" на місці авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, відкрито справу – ДБР

ОСТАННЄ

Сили оборони уразили танкер тіньового флоту в Чорному морі та логістичну інфраструктуру ворога

Українська Fire Point та німецька Hensoldt уклали угоду щодо розробки системи ПРО Freyja

Латвія передала Україні історичні документи з архівних фондів, переміщених під час і після Другої світової війни

Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

Примусову евакуацію родин з дітьми почали ще з 23 населених пунктів Синельниківщини – Дніпропетровська ОВА

Підозрюваному у підбуренні до надання хабаря співробітнику СБУ обрано запобіжний захід у вигляді застави – ВАКС

Сумська ОВА: Ворог системно б'є по паливній інфраструктурі, щоб ускладнити логістику

Ворожі безпілотники пошкодили сортувальний хаб "Нової пошти" у Сумах, постраждалих немає

Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Окупанти посилили тиск на Родинське та просуваються в околицях Костянтинівки – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА