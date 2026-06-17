САП просить стягнути в дохід держави 5 млн грн, набутих віцепрем'єр-міністром з відновлення Кулебою

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ( САП) просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою, повідомляє САП.

"Прокурор САП за матеріалами НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих Віцепрем’єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою (посада на час звернення з позовом) через свою сестру", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в середу.

За даними САП, позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві.

"У 2023 році, будучи заступником керівника Офісу Президента України, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія", – йдеться в повідомленні.

В САП наголошують, що аналіз офіційних доходів і витрат О. Кулеби та його родини установив, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

"Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави", – резюмують в САП.