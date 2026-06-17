Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

Фото: Генштаб ЗСУ

Офіс військового омбудсмана просить Верховну Раду забезпечити рівні права для військовослужбовців, залучених до Сил оборони за процедурою умовно-дострокового звільнення (УДЗ), та прискорити розгляд законопроєкту №15225, говориться у тексті звернення Офісу військового омбудсмана, розміщеному на Facebook.

"Після внесення змін до законодавства у 2024 році понад 12 тис осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, долучилися до Сил оборони. Уклавши контракти, вони служать на бойових посадах нарівні з іншими захисниками та захисницями. Однак позбавлені базових прав та гарантій, які доступні іншим військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні.

Тому Офіс військового омбудсмана спільно з Правозахисним центром для військових "Принцип" долучився до розробки законопроєкту №15225, який має усунути цю нерівність.

Законопроєкт передбачає внесення змін до законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та "Про військовий обов’язок і військову службу". "Його ухвалення забезпечить рівні права та соціальні гарантії для всіх військовослужбовців та сприятиме зміцненню їхньої мотивації й морально-психологічного стану", – підкреслюють у Офіс військового омбудсмана.

Захисник прав військових підкреслює, що зараз військові УДЗ не мають права на щорічну основну відпустку та відпустку після повернення з полону; обмежені у виборі місця проведення відпустки за станом здоров’я відповідно до висновку військово-лікарської комісії; не можуть перевестися до інших підрозділів, навіть якщо за станом здоров’я придатні до служби лише в тилових частинах; не можуть звільнитися зі служби навіть після досягнення граничного віку, після встановлення інвалідності чи повернення з полону; не мають права звільнитися зі служби чи отримати відпустку в зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною.