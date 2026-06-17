Примусову евакуацію родин з дітьми почали ще з 23 населених пунктів Синельниківщини – Дніпропетровська ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Примусову евакуацію родин з дітьми почали ще з 23 населених пунктів Синельниківщини, небезпечні території у Шахтарській, Дубовиківській та Богинівській громадах мають покинути майже 3800 дітей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Ще з 23 населених пунктів Синельниківщини розпочали примусову евакуацію родин з дітьми. Вони у Шахтарській, Дубовиківській та Богинівській громадах. Протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих", – йдеться у повідомленні обладміністрації у Телеграмі у середу з посиланням на Ганжу.

За його словами, продовжується евакуація всіх мешканців з однієї вулиці Марганця та майже 100 – з Нікополя. В цілому із Синельниківщини вже виїхали понад 49,5 тис. людей, із Нікопольщини – майже 750 жителів.

Всі родини з дітьми вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вищетарасівки, що на Нікопольщині.

Евакуація проходить через транзитні центри. Там надають грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, харчові та гігієнічні набори, сприяють у відновленні документів. А ще – із подальшим розселенням.