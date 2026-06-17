Підозрюваному у підбуренні до надання хабаря співробітнику СБУ обрано запобіжний захід у вигляді застави – ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в 3 млн грн співробітнику СБУ, підозрюваному у підбуренні до надання неправомірної вигоди, повідомляє ВАКС.

"Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 328 000 грн", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі ВАКС в середу.

За інформацією суду, також підозрюваному визначено низку обов’язків, зокрема: прибувати на кожну вимогу до детективів чи прокурорів; не відлучатись за межі Київської області; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з певним переліком свідків, встановленим ухвалою слідчого судді; здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.

Крім того, підозрюваний має носити електронний засіб контролю (електронний браслет).

Співробітника СБУ також відсторонено від посади до 17 серпня 2026 року.

Ухвали можуть бути оскаржені до Апеляційної палати ВАКС упродовж п’яти днів з дня їх оголошення.

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили про підозру співробітнику СБУ, який підбурював представника бізнесу дати хабар правоохоронцям у розмірі $150 тис., щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальну справу.

"За даними слідства, у травні 2025 року відбувся обшук на одному з підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівкові кошти на загальну суму понад 6 млн грн. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з’ясувати причини таких дій правоохоронців. Цей знайомий звернувся за інформацією до співробітника СБУ, який замість пояснень запропонував вирішити проблему за гроші. Спочатку йшлося про повернення грошей за половину вилученої суми. Згодом за $150 тис. службовець пообіцяв домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи", – інформувало НАБУ.