Інтерфакс-Україна
Події
13:47 17.06.2026

Сумська ОВА: Ворог системно б'є по паливній інфраструктурі, щоб ускладнити логістику

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Сумська ОВА: Ворог системно б'є по паливній інфраструктурі, щоб ускладнити логістику

Четверо цивільних постраждали через атаку ворога на автозаправній станції у Тростянці (Сумська обл.), повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, зазначивши, що удар був масований та прицільний, що призвело до значних пошкоджень.

"Внаслідок атаки російських БпЛА є значні пошкодження інфраструктури автозаправних станцій. Постраждало чотири людини, їм надано необхідну допомогу", – написав він у телеграм в середу.

За словами Григорова, такі атаки не є поодинокими. "Ворог системно б’є по об’єктах паливної інфраструктури в області, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад пальним", – зазначив він.

За словами Григорова, наразі з очільником громади та власниками АЗС опрацьовується розгортання мобільних автозаправних станцій для резервного забезпечення пальним жителів, екстрених, комунальних та інших критично важливих служб. "На об’єктах облаштовано окремі заходи антидронового та інженерного захисту. Водночас цієї ночі ворог завдав масованого прицільного удару, що призвело до значних пошкоджень. З урахуванням наслідків атаки спільно з бізнесом додатково опрацьовуємо рішення для посилення захисту таких об’єктів", – додав він.

Як повідомлялося з посиланням на мера Тростянця Юрія Бову, через масований удар ворога в місті знищено АЗС, є багато пошкоджених домоволодінь.

Теги: #атаки_рф #логістика #азс #сумщина

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