Ворожі безпілотники пошкодили сортувальний хаб "Нової пошти" у Сумах, постраждалих немає

Російські війська вранці середи завдали два удари безпілотниками по сортувальному терміналу лідера експре-доставки в Україні "Нова пошта" в Сумах, де на той час здійснювалося понад 13 тис. відправлень загальною вартістю понад 42 млн грн.

"Ніхто з працівників не постраждав. Пожежу, що виникла внаслідок влучань, було ліквідовано силами ДСНС", – повідомила "Нова пошта" в телеграм.

Уточнюється, що пошкоджено покрівлю, частину обладнання та сітчасті контейнери з посилками. Наразі триває оцінка пошкоджень та стану вантажів.

Крім того, "Нова пошта" повідомила, що компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які було пошкоджено або знищено внаслідок атаки.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Поперешнюк та В’ячеслав Климов.