Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців за узурпацію влади і злочини проти Майдану, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Йдеться про кримінальне провадження щодо членів злочинної організації, яку створив і очолив колишній Президент України у 2010-2014 роках", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в середу.

Кравченко зауважив, що свого часу як старший групи прокурорів здійснював процесуальне керівництво у справі про державну зраду Януковича та особисто підписував обвинувальний акт щодо нього за сприяння веденню агресивної війни з боку РФ. "Тоді суд визнав його винним і призначив 13 років позбавлення волі", – нагадав генпрокурор.

Кравченко наголосив: "Сьогодні ця робота має продовження у справі про систему, яка, була вибудувана для незаконного захоплення, привласнення та утримання державної влади".

За його словами, слідство встановило, що після 25 лютого 2010 року Янукович, всупереч присязі Президента України, почав використовувати надані йому повноваження не в інтересах держави та громадян, а для встановлення особистого контролю над державним апаратом.

"Для цього він залучив до злочинної організації осіб зі свого оточення, які мали досвід роботи в органах державної влади, правоохоронній системі та секторі безпеки. Учасники цієї організації отримували ключові посади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, міністерствах і відомствах, правоохоронних органах, прокуратурі, СБУ, Збройних Силах України, судовій системі, місцевих державних адміністраціях та інших державних структурах", – зазначив генпрокурор.

Ці чиновники, як уточнив Кравченко, створювали видимість законної діяльності, але фактично діяли в інтересах біглого президента або у власних спільних інтересах.

Генпрокурор зауважив, що ця система діяла практично в усіх державних сферах і регіонах країни і дозволила планувати та організовувати тяжкі й особливо тяжкі злочини.

За його словами, важливим блоком є розслідування про події Революції Гідності.

"У листопаді 2013 року, після відмови від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, масові мирні зібрання громадян були сприйняті керівництвом цієї організації як загроза подальшому утриманню влади. Віктор Янукович як керівник злочинної організації ухвалив рішення застосувати правоохоронні органи та Збройні Сили України для силової протидії протестувальникам у центрі Києва", – наголосив Кравченко.

Він додав, що організацію цих дій було доручено підконтрольним керівникам МВС, СБУ, Міністерства оборони, Генеральної прокуратури та іншим учасникам злочинної організації.

"Наслідком стали незаконне перешкоджання мирним зібранням, силові розгони протестувальників і найтрагічніші події 18-20 лютого 2014 року на Майдані", – зазначив генпрокурор.

У період з 21 листопада 2013 року до 20 лютого 2014 року внаслідок незаконних дій членів злочинної організації загинули 70 цивільних осіб, понад 1200 протестувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

До кримінальної відповідальності у цьому провадженні, за словами генпрокурора, притягуються 17 колишніх вищих керівників органів державної влади.

"Зокрема, Віктор Янукович, колишній Прем’єр-міністр України, Генеральний прокурор, Міністр внутрішніх справ та його заступник, Голова СБУ та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру, керівники підрозділів СБУ, Міністр оборони, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ, командувач внутрішніх військ МВС, керівництво столичної міліції, посадовці МВС та командир київського спецпідрозділу "Беркут", – деталізував Кравченко.

За ініціативи сторони обвинувачення їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Оскільки підозрювані переховуються на території російської федерації або на тимчасово окупованих територіях України, досудове розслідування щодо них здійснювалося за спеціальною процедурою in absentia", – резюмував Кравченко, наголосивши, що завершення розслідування означає перехід до наступного етапу відповідальності.