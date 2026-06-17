Інтерфакс-Україна
Події
13:12 17.06.2026

Окупанти посилили тиск на Родинське та просуваються в околицях Костянтинівки – DeepState

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Окупанти посилили тиск на Родинське та просуваються в околицях Костянтинівки – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Активність російських окупантів останнім часом зосереджена на добропільському відтинку в Донецькій області, зокрема, на відтинку Родинське-Білицьке, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Як повідомляється в телеграм-каналі проєкту, окупанти "активно тиснуть на Родинське, поступово збільшують свій контроль над населеним пунктом і здійснюють просочування в глибину території за своєю звичною тактикою". "Такі просочування спостерігаються в напрямку Білицького, яке відіграє важливу роль на даній місцевості й слугує потенційним місцем для логістики і опорного пункту для розгортання подальшого просування", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для ворога важливий ряд населених пунктів на південь від Добропілля, але наразі Сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати реалізувати плани ворога.

"Українські військові ведуть боротьбу з піхотою противника, яка здійснює шалений тиск, але іншою загрозою для оборони є ворожі дрони різних типів у великій кількості – FPV, ланцети, молнії, шахеди, мавіки тощо", – розповіли у DeepState.

Повідомляється, що ворог продовжує активно затягувати свої сили в окуповані міста Покровськ та Мирноград, здійснює тиск на агломерацію міст і намагається збільшити контроль над місцевістю.

Згідно з мапами проєкту, російські окупанти за останні два дні просунулися не лише під Родинським, але і у передмістях Костянтинівки, збільшивши пощу окупації сумарно на 4,74 кв. км. Район проникнення ("сіра зона") за цей час в цьому районі зросла ще на 4,95 кв. км.

Окупанти тиснуть на Костянтинівку з півдня і зі сходу, просуваючись у його передмістях.

Раніше в DeepState повідомляли, що російські окупаційні війська з усіх сторін вийшли на окраїни Костянтинівки і активно тиснуть та просочуються вглибину населеного пункту. Вони також перетворюють місто у суцільну руїну. За даними проєкту, противник намагається вийти в перешийку Костянтинівки в північній частині і перекрити всю центральну і південну частину від нормального постачання.

Як повідомлялося, щодоби минулого тижня площа окупації зростала в середньому на 2,1 кв. км, а район проникнення скорочувався на 1,4 кв. км на добу.

Теги: #війна #deepstate

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