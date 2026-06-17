Інтерфакс-Україна
Події
12:49 17.06.2026

УЧХ провів серію вебінарів для жінок-підприємиць

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УЧХ провів серію вебінарів для жінок-підприємиць
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та громадська організація (ГО) UMIND провели серію освітніх вебінарів для жінок-підприємиць у межах програми "Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні".

До заходів долучилися понад 800 учасниць із різних регіонів країни. Цикл вебінарів розпочався з практичного тренінгу "Магнетизм у виступах: як захопити собою, ідеєю, сенсами". 

"Не треба мати впевненість, щоб іти й виступати, але треба виступати, щоб набиратися впевненості", — зазначив спічрайтер та експерт із комунікацій Олександр Зайома, розповідаючи учасницям про алгоритми створення результативних презентацій і секрети подолання хвилювання перед аудиторією.

Тему фінансування розкрили на вебінарі "Огляд актуальних грантових можливостей: як податися і які особливості". Керівниця центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес"  в Одесі Юлія Татенко розібрала типові помилки в бізнес-планах, логіку оцінювання заявок комісіями та формування бюджету. Окрему увагу експертка звернула на важливість соціальної відповідальності бізнесу (наприклад, працевлаштування вразливих категорій населення) та порадила підприємицям об'єднувати зусилля і шукати партнерства для підсилення своїх грантових проєктів.

Як навести лад у грошах обговорили на зустрічі "Фінанси в бізнесі: від старту до стабільності". Бізнес-тренерка Тетяна Ануфрієва навчила підприємиць розділяти особисті та бізнес-фінанси, розраховувати точку беззбитковості та формувати ціну на свій продукт. За словами експертки, відсутність фінансового контролю перетворює власну справу на джерело постійного стресу, а чіткий облік — це базова умова для стабільного розвитку та масштабування.

На вебінарі "Фінансова опора для підприємця: доходи, податки та звітність без стресу". фінансова консультантка Олена Кукурудз пояснила правила безпечної роботи фізичних осіб‑підприємців, розповіла про взаємодію з електронним кабінетом платника податків та показала, як уникнути касових розривів і податкових "пасток".

Вебінари допомогли учасницям структурувати підхід до розвитку власної справи, опанувати фінансове планування та покращити навички комунікації.

Заходи проводилися у межах програми "Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні", що реалізує Український Червоний Хрест у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency, за організаційної та технічної підтримки громадської організації UMIND.

 

Теги: #навчання #тчху #учх

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