Сирський та начальник Штабу оборони ЗС Румунії обговорили питання моніторингу та координації дій

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Георгіце Влад обговорили питання моніторингу безпекового середовища, обміну інформацією та подальшого посилення взаємодії.

"Провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Георгіце Владом. Обговорили поточну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та виклики, що постають перед нашими державами в умовах триваючої російської агресії проти України", – написав Сирський у Телеграмі у середу.

За його словами, окрему увагу приділили "питанням моніторингу безпекового середовища, обміну інформацією та подальшого посилення взаємодії між військовими структурами наших країн. Наголосили на важливості підтримання постійного діалогу та координації дій для своєчасного реагування на загрози в Чорноморському регіоні".

Сирський поінформував румунського колегу про поточну оперативну обстановку на фронті, зазначив, що для зниження наступального потенціалу противника, зокрема його спроможностей завдавати масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, Сили оборони України продовжують ефективно застосовувати засоби Deep Strike та Middle Strike.

"Тим часом росія і надалі завдає повітряних ударів поблизу кордонів із державами-членами НАТО, свідомо створюючи додаткові ризики для регіональної безпеки. Черговим підтвердженням безвідповідальної політики кремля став випадок, коли російський ударний безпілотник уразив десятиповерховий житловий будинок у румунському місті Галац. Такі дії військ рф демонструють повне нехтування міжнародним правом, безпекою цивільного населення та свідчать про готовність росії й надалі дестабілізувати безпекову ситуацію в регіоні", – наголосив Сирський

У розмові з Владом Сирський також відзначив військову допомогу, яку Румунія надає Україні, зокрема завдяки внескам до програм PURL та SAFE.

"Подякував генералу Георгіце Владу, уряду та всьому народові Румунії за непохитну підтримку нашої держави в боротьбі за незалежність і свободу. Переконаний, що лише спільними зусиллями ми зможемо ефективно протидіяти загрозам заради безпеки в Україні та Європі", резюмував Сирський.