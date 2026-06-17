Інтерфакс-Україна
Події
12:27 17.06.2026

Перехід "Дякове" через кордон з Румунією на Закарпатті до середини дня середи не працюватиме – Держприкордонслужба

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Перехід "Дякове" через кордон з Румунією на Закарпатті до середини дня середи не працюватиме – Держприкордонслужба
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Державна прикордонна служба України повідомляє про призупинення роботи пункту пропуску "Дякове" в Закарпатській області у середу, але прогнозує її відновлення у другій половині дня.

"За інформацією румунської сторони, у пункті пропуску "Халмеу – Дякове" тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій для громадян і транспортних засобів. Попередньо відновлення роботи пункту пропуску очікується о 14:00. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон та, за можливості, обирати альтернативні маршрути наразі", – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм.

Теги: #пункт_пропуску #дякове #дпсу #закарпаття

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