Поліція: Суд виніс вирок у справі зґвалтування та вбивства семирічної дівчинки – довічне ув'язнення

Суд виніс вирок обвинувачуваному у справі зґвалтування та вбивства семирічної дівчинки у червні минулого року – довічне ув’язнення, повідомила Національна поліція України.

"Довічне ув’язнення для ґвалтівника та вбивці семирічної Соломії Тарасюк: за доказами поліцейських суд першої інстанції виніс обвинувальний вирок зловмиснику", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі у середу.

В поліції нагадали, що 18 червня минулого року мати дитини повідомила в поліцію про зникнення доньки з двору будинку, де проживає родина.

Повідомляється, що за інформацією слідства, ввечері того дня семирічна Соломійка каталася на самокаті поблизу свого будинку. У цей час її 31-річний сусід, який знаходився у стані наркотичного сп’яніння, запросив її в гості. Малолітня дитина без вагань погодилась, адже раніше неодноразово з ним спілкувалась. Щойно дівчинка опинилась вдома у чоловіка, він зґвалтував її, а потім задушив. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала механічна асфіксія. "Аби приховати сліди злочину, зловмисник вранці обмотав тіло дитини харчовою плівкою, помістив у дорожню сумку та вивіз на таксі за кілька кварталів, де сховав у підвалі поблизу житлового будинку. Фігуранта було розшукано та затримано поліцейськими за декілька годин", йдеться у повідомленні поліції.

Під час огляду місця події, де було виявлено тіло дівчинки, та обшуку помешкання фігуранта правоохоронці вилучили низку речових доказів, зокрема біологічні зразки чоловіка й дитини, а також самокат загиблої.

Завершивши досудове розслідування, поліцейські висунули йому обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. "Ретельна робота правоохоронців стала підставою для призначення судом найсуворішого покарання у вигляді довічного позбавлення волі", – повідомили у поліції.