УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА по Запоріжжю

Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі працювала на місці, що постраждало від російської атаки БпЛА у Запоріжжі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місці ліквідації наслідків нічної атаки спільно з усіма рятувальними службами Запоріжжя", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери обстежили територію навколо пошкоджених будівель, щоб виявити постраждалих. Вони надали першу домедичну допомогу семи пораненим. Близько 30 людей у стані гострої реакції на стрес отримали первинну психологічну допомогу. Як повідомлялося, вночі внаслідок масованої російської атаки БпЛА по місту загинула одна людина, семеро постраждали. Пошкоджено дев’ять житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя. Серед них – п’ять багатоквартирних будинків та чотири будинки приватного сектору. Вибухова хвиля вибила вікна, пошкоджено покрівлі.