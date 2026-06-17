УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА по Запоріжжю
Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі працювала на місці, що постраждало від російської атаки БпЛА у Запоріжжі.
"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місці ліквідації наслідків нічної атаки спільно з усіма рятувальними службами Запоріжжя", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.
Волонтери обстежили територію навколо пошкоджених будівель, щоб виявити постраждалих. Вони надали першу домедичну допомогу семи пораненим. Близько 30 людей у стані гострої реакції на стрес отримали первинну психологічну допомогу.Як повідомлялося, вночі внаслідок масованої російської атаки БпЛА по місту загинула одна людина, семеро постраждали. Пошкоджено дев’ять житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя. Серед них – п’ять багатоквартирних будинків та чотири будинки приватного сектору. Вибухова хвиля вибила вікна, пошкоджено покрівлі.