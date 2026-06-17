Інтерфакс-Україна
Події
12:05 17.06.2026

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА по Запоріжжю

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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА по Запоріжжю
Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі працювала на місці, що постраждало від російської атаки БпЛА у Запоріжжі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місці ліквідації наслідків нічної атаки спільно з усіма рятувальними службами Запоріжжя", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери обстежили територію навколо пошкоджених будівель, щоб виявити постраждалих. Вони надали першу домедичну допомогу семи пораненим. Близько 30 людей у стані гострої реакції на стрес отримали первинну психологічну допомогу.Як повідомлялося, вночі внаслідок масованої російської атаки БпЛА по місту загинула одна людина, семеро постраждали. Пошкоджено дев’ять житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя. Серед них – п’ять багатоквартирних будинків та чотири будинки приватного сектору. Вибухова хвиля вибила вікна, пошкоджено покрівлі.

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

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