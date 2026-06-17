До 52% знизилася частка українців, які допускають втручання президента в роботу Кабміну і Ради під час війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Частка українців, які вважають що президент може втручатися в діяльність уряду і Верховної Ради для посилення оборони і ігнорувати конституційний розподіл повноважень в умовах повномасштабної війни, зменшилася з 79% у липні 2022 року до 52% у травні 2026 року, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Натомість з 16% до 38% зросла частка тих, хто вважає, що президент має дотримуватися конституційного розподілу повноважень.

Серед тих, хто повністю довіряє президенту, абсолютна більшість (81%) вважають виправданим втручання голови держави в діяльність уряду і парламенту. Натомість серед тих, хто зовсім не довіряє президенту, 16% теж вважають таке втручання доцільним, але 65% дотримуються протилежної думки. Решта респондентів не змогли відповісти і їх частка росте зі зниженням довіри до голови держави.

Також респондентам ставилося запитання, чи потрібно після завершення війни для відновлення країни перезавантажити та замінити центральну владу – і президента, і уряд, і Верховну Раду. Якщо у 2022 році 73% очікували на перезавантаження центральної влади принаймні на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%. У випадку парламенту з 69% до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. У випадку уряду – зростання з 47% до 74%, у випадку президента – з 23% до 67%.

Серед тих, хто повністю довіряє президенту, меншість (лише 33%) очікують перевантаження на цьому рівні після війни; більшість, відповідно, проти. Уже серед тих, хто скоріше довіряє, більшість (68%) очікують на перезавантаження на цьому рівні після війни. А серед тих, хто не довіряє – і скоріше, і зовсім – майже всі очікують змін.

Ці результати цілком корелюють із результатами нашого іншого запитання у квітні – як українці бачать майбутнє діючого президента України Володимира Зеленського після війни. Тоді серед тих, хто повністю довіряв, 70% хотіли б, щоб він лишався президентом і після війни, серед тих, хто скоріше довіряв – уже лише 28%, серед тих, хто не довіряв – 1-2%.

При цьому наголошується, що мова йшла про період після війни. Інші опитування КМІС стабільно показують, що більшість українців – проти проведення виборів, поки війна не завершилася.

Опитування проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1000 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду України регіонах. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% і 1,8% для показників близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але отримані результати зберігають високу репрезентативність.