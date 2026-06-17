Зеленський про результати саміту G7: Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України, заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши на домовленості щодо додаткового посилення ППО.

"Саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО", – написав він у телеграм у середу.

Зеленський заявив, що будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. "Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості", – упевнений він.

Крім того, за словами президента, є спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них. "Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України. Дякую всім, хто допомагає нам!", – йдеться у дописі.