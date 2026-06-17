Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

Фото: НГУ

Проблема самовільного залишення частини (СЗЧ) в Національній гвардії України є, але не критична: з кількох тисяч бійців кожен другий повернувся в стрій, зазначає командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко.

"Є проблема СЗЧ, звісно… З навчальних центрів у нас за цей час пішло в СЗЧ 4%. Це взагалі ні про що. З пунктів тимчасової дислокації, там, де люди збираються і знають, що вони завтра виїжджають умовно на Покровський напрямок, – найбільше", – розказав Півненко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що на відстані 50-100 км від лінії фронту (у прифронтових районах) бійці найбільше йдуть у СЗЧ.

За словами Півненка, медичні заклади військові залишають не так часто.

"За весь цей час у нас в СЗЧ пішло кілька тисяч бійців, з них 45% ми вже забрали до себе. Тобто, кожного третього-другого ми повертаємо… У нас немає критичної проблеми. І ми над цим досі працюємо", – наголосив командувач НГУ.

Як повідомлялося, у січні перед призначенням на посаду міністра оборони Михайло Федоров у сесійній залі Верховної Ради повідомив, що на сьогодні 2 млн українців перебувають у розшуку ТЦК, ще 200 тисяч – в СЗЧ.

4 червня у Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомляли, що для військових у СЗЧ, які готові повернутися у стрій, з травня цього року запроваджено спеціальний внутрішній механізм, який дозволяє слідчим оперативно виконувати весь комплекс процесуальних дій щодо підготовки до закриття кримінального провадження за ст. 407 ККУ (самовільне залишення частини або місця служби) та ст. 408 (дезертирство). За місяць до ДБР вже звернулися понад 1,7 тис. військових та їхніх представників.

13 червня Міністерство оборони України повідомило, що військові, у яких зафіксовано самовільне залишення частини до 12 червня 2026 року, можуть повернутися на службу до 20 вересня 2026 року за новою процедурою – без батальйонів резерву та з можливістю самостійно обрати підрозділ з переліку.

Після погодження рапорту в Армія+ з’явиться статус "В дорозі". Він підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини.

Загалом у проєкті беруть участь понад 50 підрозділів, і цей перелік оновлюватиметься щомісяця. Список військових частин, до яких можна подати рапорт на повернення, визначає: для ЗСУ та ДССТ – Міністерство оборони України; для НГУ – Головне управління Національної гвардії України. Однак повернутися можна лише до військових частин із затвердженого переліку підрозділів, які беруть участь у програмі. Тобто, повернення відбувається виключно в межах своєї структури (із ЗСУ – тільки в ЗСУ, з НГУ – в НГУ, з ДССТ – в ДССТ).