Інтерфакс-Україна
Події
11:21 17.06.2026

Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції оголосили про запуск грантової програми Brave France із спільним бюджетом EUR20 млн

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Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції оголосили про запуск грантової програми Brave France із спільним бюджетом EUR20 млн
Фото: https://t.me/zedigital

Український інноваційний оборонно-технологічний кластер Brave1 разом з агенцією оборонних інновацій Франції (AID) підписали угоду про запуск спільної грантової програми Brave France із загальним бюджетом EUR20 млн, по EUR10 млн від кожної сторони.

Згідно із повідомленням кластеру у Facebook, угоду підписав директор AID Патрік Офор та операційна директорка Brave1 Ірина Заболотна за участі міністерки Збройних сил Франції Катрін Вотрен на полях міжнародної виставки озброєнь Eurosatory 2026, яка раз на два роки проходить у Парижі.

Передбачається, що у межах програми Brave France українські й французькі компанії будуть зосереджені на розробці оборонних рішень, зокрема, мова йде про ракетні технології, безпілотні системи, а також засоби протидії повітряним загрозам.

У кластері зауважили, що наразі сторони створюють спільну Виконавчу Раду та фіналізують тематичні напрями й експертні комісії.

Визначено, що максимальний розмір гранту складає EUR1 млн, перший конкурс планується провести у вересні цього року.

Зазначається, що проведення тестувань відповідних розробок буде здійснюватися через платформу Test in Ukraine із верифікацією в умовах реального бойового застосування.

"Brave1 пишається цим партнерством і готовий до роботи. Раді, що Франція – серед тих країн, що обирають будувати майбутнє оборонних технологій разом з Україною", – йдеться у повідомленні.

У лютому цього року повідомлялось, що Brave1 спільно з AID підписали лист про наміри щодо створення спільної грантової програми Brave France.

Brave1— державний defense tech кластер, створений у 2023 році з ініціативи Мінцифри.

Теги: #brave1 #aid #франція #brave_france

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