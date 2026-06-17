Атаки РФ залишили без світла частину споживачів у чотирьох областях, негода знеструмила 40 населених пунктів у двох

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів військами РФ тимчасово залишається без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях, https://t.me/energyofukraine/7240.

У повідомленні у Телеграм у середу міністерство зазначило, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання всім абонентам.

Водночас через негоду без електропостачання залишаються 40 населених пунктів на Чернігівщині та Сумщині. Там ремонтні бригади вже працюють над поверненням світла.

Міненерго вказує, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується, але активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 10:00 до 17:00.

Зі свого боку НЕК "Укренерго" звертає увагу, що активніше використання кондиціонерів через підвищення температури повітря у частині регіонів призводить до підвищення споживання е/е увечері – у вівторок його максимальний рівень був на 2,4% вищим, ніж у понеділок.