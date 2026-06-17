Мадяр хоче негайного внутрішнього розслідування у зв'язку зі справою про "золото" Ощадбанку

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Pеter Magyar) повідомив, що у податковій та митній адміністраціях, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах буде проведено внутрішнє розслідування у зв’язку зі справою про викрадення коштів і золота Ощадбанку.

"Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український "золотий конвой". Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням", – написав він у соціальній мережі Х у середу.

Як повідомлялося, у березні 2026 року спецслужби Угорщини затримали на своїй території два броньовані інкасаторські автомобілі, у яких перебували сім громадян України. Транспорт рухався за міжнародною угодою між Ощадбанку та Raiffeisen Bank International. Уряд Віктора Орбана ввечері 9 березня ухвалив постанову про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку, намагаючись створити юридичне підґрунтя для своїх дій. Урядове рішення напряму декларувало, що воно присвячене саме епізоду з нападом угорської спецслужби на український інкасаторський конвой. Це викликало дипломатичну напруженість, а український регулятор та профільні міністерства наполягали на поверненні власності. Завдяки дипломатичним зусиллям та після перемоги на виборах лідера партії "Тиса" Мадяра усі незаконно утримані кошти та банківські метали вдалося повернути. У травні 2026 року було успішно розблоковано та передано українській стороні готівкові кошти (EUR35 млн nа $40 млн та 9 кг золота, які перевозили інкасатори).