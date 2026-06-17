Інтерфакс-Україна
Події
10:18 17.06.2026

Троє коней загинуло у спортшколі на Сумщині через ворожий удар "шахедами", один – досі під завалами – ЗМІ

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Російські війська завдали удару по спортивній кінній школі в Сумській області, троє коней загинуло, поранено більше десяти, повідомило видання Кордон.Медіа.

"Більше 10 коней поранено в спортивній школі, яку цієї ночі атакували "шахеди", дізналися воєнкори Кордон.Медіа з місця. Також відомо про трьох загиблих коней. Один – досі під завалами. Ще двоє загинуло від осколкових поранень", – йдеться у повідомленні видання у телеграм в середу.

Теги: #коні #атаки_рф #сумщина

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