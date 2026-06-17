Війська РФ завдали ударів по двох енергооб'єктах Чернігівщини минулої доби – обладміністрація

Два енергооб"єкти, підприємство та житловий будинок зазнали пошкоджень в Чернігівській області минулої доби через ворожі атаки, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Пізно ввечері ворог атакував "герберами" Новгород-Сіверський. Пошкоджено житловий будинок. Ще одне влучання було на території місцевого підприємства – пошкоджено дві вантажівки. Пожежу загасили вогнеборці", – написав він у телеграм у середу.

За даними ОВА, протягом доби на Чернігівщині зафіксовано влучання по двох енергооб’єктах.