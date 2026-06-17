Вилучено "чорний ящик" на місці авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, відкрито справу – ДБР

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області та вилучили бортовий самописець для проведення експертизи.

"За результатам огляду місця події вилучено так званий "чорний ящик" для подальшого проведення експертизи, також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів", – повідомила пресслужба ДБР.

За попередніми даними, авіакатастрофа сталася 16 червня близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області під час виконання польоту згідно з бойовим розпорядженням.

Унаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців. Як зазначають у бюро, один із них був мобілізований серед перших добровольців 24 лютого 2022 року, інший обрав військову службу ще у 2019 році.

Для розслідування на місце події виїхала оперативно-слідча група у складі фахівців центрального апарату ДБР та територіального управління в Хмельницькому. Наразі встановлюються всі обставини польоту, технічний стан літака та причини катастрофи.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки). Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.