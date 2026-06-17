Петиція до Кабміну із закликом призначати для дівчат вчительок фізкультури жіночої статі набрала лише 39 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом призначати для дівчат вчительок з фізичної культури лише жіночої статі не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 16 березня і станом на 17 червня вона набрала лише 39 голосів із 25 тис. необхідних.

"Прошу підтримати петицію щодо викладача фізичної культури в школах. Для дівчат лише вчителька жіночої статі, враховуючи деякі фізичні особливості дівчат", – йшлося у петиції.

Також авторка петиції закликала розподіляти групи фізкультури в школах на чоловічі і жіночі.