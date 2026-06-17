У "Дії" стартувало голосування за ескіз поштової марки до 35-річчя Незалежності України

Фото: Укрпошта

У застосунку "Дія" стартувало голосування за ескіз поштової марки "Ми чекаємо " до 35-річчя Незалежності України, яку "Укрпошта" створює спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

"Новий поштовий випуск, який "Укрпошта" представить 24 серпня, у день відзначення 35-ї річниці Незалежності України, присвячено людям, завдяки яким Україна залишається незалежною, та їхнім рідним, які щодня чекають на повернення близьких", – йдеться у пресрелізі поштового оператора.

Передбачається, що голосування триватиме до 24 червня.

У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що для голосування українцям потрібно відкрити "Дію", перейти у розділ "Опитування", обрати голосування за поштову марку до Дня Незалежності, переглянути ескізи та віддати голос за той, який відгукується найбільше.

Зазначається, що на всеукраїнський конкурс надійшло 195 ескізів з Харкова, Херсона, Бучі, Запоріжжя, Одеси, Києва та інших міст, авторами яких є професійні художники, ілюстратори, школярі, студенти та люди, які вперше спробували себе у створенні поштової марки.

В "Укрпошті" уточнили, що за підсумками другого етапу оцінювання робіт було визначено сім фіналістів.

"Тепер остаточний вибір – за українцями", – йдеться у повідомленні.