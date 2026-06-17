Інтерфакс-Україна
Події
09:56 17.06.2026

Сирський доручив посилити профілактику захворювань серед військових та наростити кількість медперсоналу

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Сирський доручив посилити профілактику захворювань серед військових та наростити кількість медперсоналу
Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з питань медичного забезпечення війська та визначив серед пріоритетів посилення профілактики захворювань, раннього виявлення проблем зі здоров’ям військовослужбовців і збільшення кількості фахового медичного персоналу.

"Коли ми говоримо про збереження життя і здоров’я наших військовослужбовців, йдеться не лише про евакуацію з поля бою та лікування поранених. Не менш важливим завданням є профілактика захворюваності та підтримання належного стану здоров’я наших військовослужбовців", – написав Сирський у телеграм.

За його словами, попри складні умови війни, українські військові мають отримувати максимально якісну медичну допомогу, належну профілактику та ефективне лікування. У зв’язку з цим головнокомандувач доручив Командуванню Медичних сил посилити роботу з профілактики захворюваності та підготувати пропозиції щодо збільшення кількості медичного персоналу.

Під час наради також ухвалили рішення щодо подальшого посилення спроможностей підрозділів медичної евакуації, зокрема додаткового забезпечення броньованим транспортом і сучасними засобами радіоелектронної боротьби.

Окрему увагу приділили підготовці військовослужбовців з тактичної медицини. За словами Сирського, обсяг навчання такмеду під час базової загальновійськової підготовки вже збільшено до 40 годин, однак необхідно працювати над підвищенням якості такої підготовки.

Крім того, головнокомандувач наголосив на важливості системного медичного супроводу військовослужбовців, включаючи вакцинацію, регулярні медичні огляди, скринінгові програми та раннє виявлення захворювань.

Теги: #зсу #медперсонал #профілактика #сирський

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