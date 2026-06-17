"Укрзалізниця" призначає новий регіональний поїзд між Дніпром та Харковом

АТ "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд №854/853 Дніпро-Харків-Дніпро, йдеться у повідомленні компанії у середу.

Згідно із повідомленням у Телеграм, регіональний рейс почне курсувати з 19 червня. Таким чином, поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 8:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29.

Зворотно поїзд №853 вирушатиме з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:41.

На маршруті передбачені зупинки: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків.

В "Укрзалізниці" додали, що квитки на новий регіональний рейс доступні у застосунку компанії у розділі "Дальні".

Напередодні повідомлялось, що "Укрзалізниця" також призначає додаткові рейси до Карпат та Закарпаття.

Вже з 28 червня курсуватиме новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро-Одеса, а на день раніше , 27 червня, почне курсувати новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ-Одеса.