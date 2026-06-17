Інтерфакс-Україна
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09:44 17.06.2026

Ексдиректорка маріупольського музею допомогла окупантам привласнити п'ять картин із фондів музею Куїнджі – прокуратура

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Ексдиректорка маріупольського музею допомогла окупантам привласнити п'ять картин із фондів музею Куїнджі – прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею.

"За даними слідства, вона сприяла незаконному привласненню окупантами унікальних творів мистецтва з фондів Художнього музею імені Архипа Куїнджі. Йдеться про п’ять оригінальних полотен Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі та Григорія Калмикова загальною вартістю понад 26 млн грн", – повідомив Офіс генпрокурора у телеграм в середу.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ підозрювана, маючи вільний доступ до музейного сховища, незаконно заволоділа картинами, які експонувалися у Художньому музеї імені Архипа Куїнджі. Спочатку вона перевезла їх до власного помешкання, а згодом, після домовленостей із представниками окупаційної адміністрації, особисто передала загарбникам.

Серед викрадених культурних цінностей – картина Івана Айвазовського "Біля берегів Кавказу", полотна Архипа Куїнджі "Червоний захід", "Осінь. Крим" та "Ельбрус", а також робота Григорія Калмикова "Куїнджі годує голубів".

"Надалі картини було вивезено до так званого "донецького республіканського художнього музею" та незаконно внесено до російського реєстру музейних цінностей. Таким чином підозрювана сприяла незаконному привласненню окупантами культурної спадщини Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

Колишній директорці заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #колаборанти #музей #куїнджі #маріуполь #картини

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