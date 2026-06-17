Інтерфакс-Україна
Події
09:42 17.06.2026

Унаслідок масованого удару по Тростянцю знищено АЗС, пошкоджено будинки – мер

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Унаслідок масованого удару по Тростянцю знищено АЗС, пошкоджено будинки – мер

Унаслідок масованого російського удару по Тростянцю (Сумська обл.) знищено автозаправні станції та пошкоджено низку приватних домоволодінь, повідомив мер міста Юрій Бова.

"Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь. Без жертв серед цивільних", – написав Бова у Facebook.

Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється. За словами мера, серед цивільного населення загиблих немає.

Теги: #атаки_рф #тростянець #сумщина

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