Унаслідок масованого удару по Тростянцю знищено АЗС, пошкоджено будинки – мер

Унаслідок масованого російського удару по Тростянцю (Сумська обл.) знищено автозаправні станції та пошкоджено низку приватних домоволодінь, повідомив мер міста Юрій Бова.

"Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь. Без жертв серед цивільних", – написав Бова у Facebook.

Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється. За словами мера, серед цивільного населення загиблих немає.