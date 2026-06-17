Інтерфакс-Україна
Події
09:36 17.06.2026

Київська влада відхилила третю петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

2 хв читати
Київська влада відхилила третю петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

Київська влада відхилила петицію із закликом не підвищувати тариф проїзду громадським транспортом в столиці до 30 грн.

"Перегляд тарифів обумовлений зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат, зменшенням пасажиропотоку в умовах пандемії та воєнного стану, а також необхідністю підтримання безпечної і стабільної роботи міського пасажирського транспорту", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Також зазначається, що пасажири, які користуються системою поповнення транспортного ресурсу носія електронного квитка сплачуватимуть за одну поїздку у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, що працює у звичайному режимі руху, від 25 грн до 30 грн.

Крім того, повідомляється, що за розрахунками підприємств транспорту планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн – на проїзд метрополітеном, 44,14 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, фунікулер, автобус).

Як повідомлялося, на сьогодні уже три петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів. В червні Київська влада уже відхилила перші дві петиції.

У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, придбанні 1-9 поїздок тариф становитиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн. Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року планували підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 20 грн, для власників "Картки киянина" – до 12 грн.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду в міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.

Теги: #проїзд #кмда #петиція #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 17.06.2026
Петиція до Кабміну із закликом призначати для дівчат вчительок фізкультури жіночої статі набрала лише 39 голосів

Петиція до Кабміну із закликом призначати для дівчат вчительок фізкультури жіночої статі набрала лише 39 голосів

10:03 14.06.2026
Петиція про встановлення пам'ятного знаку "Українському кобзарству" на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція про встановлення пам'ятного знаку "Українському кобзарству" на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

13:41 13.06.2026
Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 77 голосів

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 77 голосів

11:03 13.06.2026
Петиція до Кабміну про заборону куріння на приватних балконах та лоджіях набрала лише 111 голосів

Петиція до Кабміну про заборону куріння на приватних балконах та лоджіях набрала лише 111 голосів

16:40 12.06.2026
Питання демонтажу недобудови "Апрель-2" на станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" вирішуватимуть після суду – мер

Питання демонтажу недобудови "Апрель-2" на станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" вирішуватимуть після суду – мер

10:54 12.06.2026
Петиція про встановлення пам'ятника "Привиду Києва" на місці демонтованого пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція про встановлення пам'ятника "Привиду Києва" на місці демонтованого пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

15:29 09.06.2026
У Києві оприлюднили дашборд та набір відкритих даних щодо домашнього та гендерно зумовленого насильства – КМДА

У Києві оприлюднили дашборд та набір відкритих даних щодо домашнього та гендерно зумовленого насильства – КМДА

09:50 09.06.2026
Київська влада відхилила другу петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

Київська влада відхилила другу петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

09:32 09.06.2026
Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

09:24 09.06.2026
Зеленський просить Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу

Зеленський просить Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу

ВАЖЛИВЕ

Вилучено "чорний ящик" на місці авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, відкрито справу – ДБР

Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

ОСТАННЄ

Донеччина: минулої доби загинуло четверо, поранено 17 цивільних осіб через атаки РФ

Троє коней загинуло у спортшколі на Сумщині через ворожий удар "шахедами", один – досі під завалами – ЗМІ

Війська РФ завдали ударів по двох енергооб'єктах Чернігівщини минулої доби – обладміністрація

Вилучено "чорний ящик" на місці авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, відкрито справу – ДБР

У "Дії" стартувало голосування за ескіз поштової марки до 35-річчя Незалежності України

Сирський доручив посилити профілактику захворювань серед військових та наростити кількість медперсоналу

"Укрзалізниця" призначає новий регіональний поїзд між Дніпром та Харковом

Ексдиректорка маріупольського музею допомогла окупантам привласнити п'ять картин із фондів музею Куїнджі – прокуратура

Унаслідок масованого удару по Тростянцю знищено АЗС, пошкоджено будинки – мер

Сибіга: Наявні важелі впливу на РФ необхідно використати для її повернення до переговорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА