Сибіга: Наявні важелі впливу на РФ необхідно використати для її повернення до переговорів
Україна вітає заяву країн "Великої сімки" про нові кроки підтримки української держави та посилення тиску на РФ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Після роботи президента @ZelenskyyUA на саміті в Евіані вчора, ми вітаємо рішучу заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію. Я хочу особливо відзначити позитивну зміну тону та оцінок, а також їхню тіснішу узгодженість між Україною та нашими союзниками по G7. Ми вітаємо таку єдність та силу", – написав він у соцмережі Х.
Сибіга зазначив, що G7 вкотре доводить, що найсильніші демократії світу об'єднані з Україною та прагнуть відновити всеохопний, справедливий та тривалий мир для України.
Він наголосив, що це важливий сигнал підтримки, який Україна високо цінує.
"Ми також щиро вдячні @G7 за її готовність вжити конкретних кроків щодо зміцнення обороноздатності, протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України, а також посилення санкцій проти Росії", – пише міністр.
За його словами, попри небажання Росії брати участь у добросовісній дипломатії, наявні важелі впливу необхідно використати, щоб нарешті привести її за стіл переговорів.
"Разом ми сильніші", – наголошує Сибіга.