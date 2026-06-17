Інтерфакс-Україна
Події
09:01 17.06.2026

Сибіга: Наявні важелі впливу на РФ необхідно використати для її повернення до переговорів

1 хв читати
Сибіга: Наявні важелі впливу на РФ необхідно використати для її повернення до переговорів
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Україна вітає заяву країн "Великої сімки" про нові кроки підтримки української держави та посилення тиску на РФ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Після роботи президента @ZelenskyyUA на саміті в Евіані вчора, ми вітаємо рішучу заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію. Я хочу особливо відзначити позитивну зміну тону та оцінок, а також їхню тіснішу узгодженість між Україною та нашими союзниками по G7. Ми вітаємо таку єдність та силу", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що G7 вкотре доводить, що найсильніші демократії світу об'єднані з Україною та прагнуть відновити всеохопний, справедливий та тривалий мир для України.

Він наголосив, що це важливий сигнал підтримки, який Україна високо цінує.

"Ми також щиро вдячні @G7 за її готовність вжити конкретних кроків щодо зміцнення обороноздатності, протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України, а також посилення санкцій проти Росії", – пише міністр.

За його словами, попри небажання Росії брати участь у добросовісній дипломатії, наявні важелі впливу необхідно використати, щоб нарешті привести її за стіл переговорів.

"Разом ми сильніші", – наголошує Сибіга.

 

Теги: #сибіга #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 16.06.2026
Трамп позитивно відреагував на ідею налагодити виробництво американських антибалістичних ракет за ліцензією – Зеленський

Трамп позитивно відреагував на ідею налагодити виробництво американських антибалістичних ракет за ліцензією – Зеленський

17:32 16.06.2026
Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

17:21 16.06.2026
Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

15:12 16.06.2026
Зеленський на полях G7: поки ніяких гальмувань у відкритті кластерів ніхто не бачить

Зеленський на полях G7: поки ніяких гальмувань у відкритті кластерів ніхто не бачить

13:40 16.06.2026
Сибіга та Рубіо провели зустріч: обговорили мирний процес та удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Сибіга та Рубіо провели зустріч: обговорили мирний процес та удар РФ по Києво-Печерській лаврі

18:56 15.06.2026
Сибіга: вимагаємо скликання екстреного засідання Радбезу ООН після атак РФ

Сибіга: вимагаємо скликання екстреного засідання Радбезу ООН після атак РФ

16:16 15.06.2026
Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав зробити протибалістичну оборону спільною справою всієї Європи

Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав зробити протибалістичну оборону спільною справою всієї Європи

10:42 15.06.2026
Сибіга: Путін терором надсилає повідомлення самітам G7 та Євроради, закликаю лідерів забезпечити належну відповідь

Сибіга: Путін терором надсилає повідомлення самітам G7 та Євроради, закликаю лідерів забезпечити належну відповідь

09:31 15.06.2026
Сибіга після нічної атаки на Києво-Печерську Лавру: Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць

Сибіга після нічної атаки на Києво-Печерську Лавру: Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць

22:26 12.06.2026
Сибіга: всі 27 країн ЄС схвалили позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України

Сибіга: всі 27 країн ЄС схвалили позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України

ВАЖЛИВЕ

Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

ОСТАННЄ

Одинадцять постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Ворог обстріляв Херсонщину, двоє загиблих і 11 поранених

Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 489 од. спецтехніки – Генштаб

ППО України збила 97 зі 119 ворожих цілей, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях

РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині, є загиблі тварини

Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 14 поранених

РФ завдала понад 40 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російський удар по Запоріжжю: семеро постраждалих, пошкоджені житлові будинки

17 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У заповіднику на Житомирщині загасили масштабну пожежу, що виникла через удари РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА