Сибіга: Наявні важелі впливу на РФ необхідно використати для її повернення до переговорів

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Україна вітає заяву країн "Великої сімки" про нові кроки підтримки української держави та посилення тиску на РФ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Після роботи президента @ZelenskyyUA на саміті в Евіані вчора, ми вітаємо рішучу заяву G7 з новими кроками на підтримку України та посилення тиску на Росію. Я хочу особливо відзначити позитивну зміну тону та оцінок, а також їхню тіснішу узгодженість між Україною та нашими союзниками по G7. Ми вітаємо таку єдність та силу", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що G7 вкотре доводить, що найсильніші демократії світу об'єднані з Україною та прагнуть відновити всеохопний, справедливий та тривалий мир для України.

Він наголосив, що це важливий сигнал підтримки, який Україна високо цінує.

"Ми також щиро вдячні @G7 за її готовність вжити конкретних кроків щодо зміцнення обороноздатності, протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України, а також посилення санкцій проти Росії", – пише міністр.

За його словами, попри небажання Росії брати участь у добросовісній дипломатії, наявні важелі впливу необхідно використати, щоб нарешті привести її за стіл переговорів.

"Разом ми сильніші", – наголошує Сибіга.