Інтерфакс-Україна
Події
08:54 17.06.2026

Одинадцять постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Одинадцять постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і дев'яти населених пунктах області, 11 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали чоловіки 67, 44, 53 років і 66-річна жінка; у м. Богодухів постраждали чоловіки 70, 64, 20 років і жінки 55, 45, 32 років; у с. Бережне Вовчанської громади зазнала поранень 68-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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