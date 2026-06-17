Одинадцять постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і дев'яти населених пунктах області, 11 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали чоловіки 67, 44, 53 років і 66-річна жінка; у м. Богодухів постраждали чоловіки 70, 64, 20 років і жінки 55, 45, 32 років; у с. Бережне Вовчанської громади зазнала поранень 68-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.