Ворог обстріляв Херсонщину, двоє загиблих і 11 поранених

Російські війська обстріляли Херсонську область, дві людини загинули, ще 11 постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Раківка, Чарівне, Петропавлівка, Тараса Шевченка, Нова Кам'янка, Урожайне, Вірівка, Чорнобаївка, Посад-Покровське, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Зорівка, Розлив, Дудчани, Новокаїри, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Благовіщенське, Садове, Микільське, Приозерне, Чайчине, Янтарне, Високе, Червоне, Костирка, Гаврилівка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Понятівка, Саблуківка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили газопровід, фермерське господарство, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Між тим, у вівторок зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.