Інтерфакс-Україна
Події
08:36 17.06.2026

Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 489 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 489 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів, сім танків, 51 артсистему, сім бронемашин, 2052 БПЛА, а також 489 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб, танків – 12 033 (+7) од, бойових броньованих машин – 24 775 (+7) од, артилерійських систем – 44 169 (+51) од, РСЗВ – 1 874 (+2) од, засоби ППО – 1 427 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 355 593 (+2 052) од, крилаті ракети – 4 783 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 107 994 (+486) од, спеціальна техніка – 4 303 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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