Інтерфакс-Україна
Події
08:25 17.06.2026

ППО України збила 97 зі 119 ворожих цілей, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях

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ППО України збила 97 зі 119 ворожих цілей, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 97 зі 119 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 17 червня (з 18:00 16 червня) противник атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

Теги: #ппо #цілі #ураження

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