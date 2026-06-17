Інтерфакс-Україна
Події
08:09 17.06.2026

РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині, є загиблі тварини

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РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині, є загиблі тварини

Російський безпілотник у ніч на середу атакував територію кінно-спортивної школи в Сумській області, загинули коні, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Уночі ворог безпілотником атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині", – написав він у Телеграм.

За його словами, росіяни свідомо вдарили по цивільному об'єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи.

За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали.

Між тим, ворожий удар припав по стайні, є загиблі коні.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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