РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині, є загиблі тварини

Російський безпілотник у ніч на середу атакував територію кінно-спортивної школи в Сумській області, загинули коні, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Уночі ворог безпілотником атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині", – написав він у Телеграм.

За його словами, росіяни свідомо вдарили по цивільному об'єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи.

За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали.

Між тим, ворожий удар припав по стайні, є загиблі коні.