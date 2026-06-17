Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 14 поранених

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок середи завдали більше 900 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та 14 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 931 удар по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще чотирнадцять отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Зарічному, Тернуватому, Комишувасі, Ясній Поляні, Різдвянці, Лісному, Таврійському, Юрківці, Новоселівці, Вільнянці, Новоіванівці, Широкому, Копанях, Гіркому, Бабашах, Омельнику, Верхній Терсі, Рівному, Воздвижівці, Данилівці.

За його словами, 642 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Лисогірку, Розумівку, Річне, Новояковлівку, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Рибне, Верхню Терсу, Оленокостянтинівку.

Також зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ по Оріхову, Малій Токмачці, Новоіванівці, Новоселівці, а 253 артудари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Добропіллю, Прилуках, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Святопетрівці, Воздвижівці.

Крім того, надійшло 72 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.