Інтерфакс-Україна
Події
07:24 17.06.2026

РФ завдала понад 40 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

1 хв читати
РФ завдала понад 40 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, загинули три людини, ще троє постраждалих, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Три людини загинули, ще троє дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував чотири райони артилерією та безпілотниками", – написав він у Телеграм.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені підприємства, адмінбудівля, магазини, собор, приватні будинки та автомобілі. Загинули три людини. Поранена 77-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

У Кам'янському районі під атакою були Кам'янське і Криничанська громада. Понівечені заправка та автівки. Постраждали 61-річний чоловік та 36-річна жінка. Обидва лікуватимуться вдома.

Поцілили росіяни й по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджений приватний будинок.

У Криворізькому районі противник завдав удару по Зеленодольській громаді.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 17.06.2026
Російський удар по Запоріжжю: семеро постраждалих, пошкоджені житлові будинки

Російський удар по Запоріжжю: семеро постраждалих, пошкоджені житлові будинки

08:32 16.06.2026
ДСНС: Кількість постраждалих через ворожий удар по Балаклії зросла до восьми

ДСНС: Кількість постраждалих через ворожий удар по Балаклії зросла до восьми

08:24 16.06.2026
За добу в Запорізькій області  поранені 11 людей, РФ завдала ударів по 47 населених пунктах – ОВА

За добу в Запорізькій області  поранені 11 людей, РФ завдала ударів по 47 населених пунктах – ОВА

07:08 16.06.2026
Внаслідок обстрілу Балаклії поранено шістьох людей, серед них двоє дітей – працюють рятувальні служби

Внаслідок обстрілу Балаклії поранено шістьох людей, серед них двоє дітей – працюють рятувальні служби

11:36 15.06.2026
П'ять загиблих та 25 постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби – поліція

П'ять загиблих та 25 постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби – поліція

10:39 15.06.2026
Двоє людей загинуло в Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби – ОВА

Двоє людей загинуло в Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби – ОВА

08:48 15.06.2026
Будинок органної та камерної музики в Дніпрі постраждав через російську атаку – ОВА

Будинок органної та камерної музики в Дніпрі постраждав через російську атаку – ОВА

08:08 14.06.2026
Один загиблий, троє поранених: за добу окупанти завдали ударів по 41 населеному пункту Запорізької області

Один загиблий, троє поранених: за добу окупанти завдали ударів по 41 населеному пункту Запорізької області

08:01 13.06.2026
РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

07:23 13.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і восьмеро поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і восьмеро поранених

ВАЖЛИВЕ

Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

ОСТАННЄ

17 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У заповіднику на Житомирщині загасили масштабну пожежу, що виникла через удари РФ

Трамп готовий підтримати посилення тиску на РФ в обмін на допомогу союзників щодо Ірану – ЗМІ

На фронті відбулось 182 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Штілерман: Український "антибалістичний щит" готовий з точки зору аеродинаміки, але потрібна інтеграція систем

Понад 78% росіян негативно реагують на офіційні заяви влади РФ – ЦПД

Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі

Росіяни атакували Слов'янськ: троє загиблих і п'ятеро поранених

Зеленський: після відкриття першого кластеру важливо зберегти динаміку переговорів щодо вступу до ЄС

Порошенко: сучасну війну визначають дрони, керовані бомби та роботизовані комплекси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА