РФ завдала понад 40 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, загинули три людини, ще троє постраждалих, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Три людини загинули, ще троє дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував чотири райони артилерією та безпілотниками", – написав він у Телеграм.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені підприємства, адмінбудівля, магазини, собор, приватні будинки та автомобілі. Загинули три людини. Поранена 77-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

У Кам'янському районі під атакою були Кам'янське і Криничанська громада. Понівечені заправка та автівки. Постраждали 61-річний чоловік та 36-річна жінка. Обидва лікуватимуться вдома.

Поцілили росіяни й по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджений приватний будинок.

У Криворізькому районі противник завдав удару по Зеленодольській громаді.