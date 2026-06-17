Російський удар по Запоріжжю: семеро постраждалих, пошкоджені житлові будинки
Уже семеро постраждалих унаслідок російської атаки Запоріжжя, пошкоджена низку житлових будинків, повідомив очільник ОВА Іван Федорів.
"Внаслідок нічного ворожого обстрілу семеро людей звернулися за допомогою до лікарів", – написав він у Телеграм.
За словами Федорова, всю ніч тривала ліквідація наслідків ворожої атаки. Роботи продовжуються.
Він додав, що загалом внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено 9 житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя. Серед них – 5 багатоквартирних будинків та 4 будинки приватного сектору. Вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено покрівлі.
"Станом на ранок фахівці закрили вибиті вікна листами OSB у 5 багатоквартирних будинках, 3 приватних оселях та одній нежитловій будівлі. Першочергові роботи з ліквідації наслідків вже виконані. Надалі роботи із закриття вікон проводитимуться за зверненнями мешканців до контакт-центру 15-80", – зазначив Федорів.
Як повідомлялося, російські війська ввечері вівторка атакували один із районів обласного центру Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа та є жертва і постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.