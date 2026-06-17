17 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 червня відзначають Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами, Всесвітній день карате, Всесвітній день теселяції, Всесвітній день сміттяра, Всесвітній день крокодила.

День незалежності Республіки Ісландія.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія.

День 1573 Російська агресія - Day 1573 Russian aggression

Всесвітній день карате

Міжнародне щорічне свято, яке було створене для вшанування особливої філософії та мистецтва карате як бойового шляху і способу самовдосконалення. Карате — японське бойове мистецтво, яке виникло на основі Окінава.

Всесвітній день теселяції

Теселяцією називають особливий спосіб заповнення площини повторювальними фігурами без накладень і проміжків. Найпростішим її прикладом є плитка на підлозі. Дату приурочили до дня народження Марії Снайдер, американської письменниці, яка є шанувальницею геометричних візерунків.

Всесвітній день сміттяра

Професійне свято, яке покликане вшанувати щоденну, часто невидиму, однак дуже важливу роботу сміттярів та прибиральників. Дата не має офіційного міжнародного визнання ООН, але закріпилася в різних країнах завдяки низці екологічних організацій.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 49 / 115.

Офіційне міжнародне свято, яке покликане привернути увагу до проблеми деградації земель. Відзначають 17 червня. Встановлене ООН 1994 року. Опустелювання — не лише поширення піщаних пустель. Це також деградація ґрунтів у посушливих, напівпосушливих і сухих субвологих регіонах, яка зазвичай спричинена людською діяльністю.

Всесвітній день крокодила

Неофіційне, але дуже важливе екологічне свято, яке було створене для привернення уваги до захисту крокодилів. Дата була заснована за ініціативи біологів, екологів і захисників природи. Крокодили є древніми мешканцями Землі, які існують на планеті вже понад 200 мільйонів років.

День незалежності Республіки Ісландія

Щорічно 17 червня Ісландія відзначає національне свято незалежності, бо саме цього дня у 1944 році республіка проголосила власну свободу від Данії.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Франца Олексійовича Рубо (1856-1928), українського художника-баталіста французького походження, основоположника вітчизняної школи панорамного живопису (Німеччина);

150 років від дня народження Олександра Матвійовича Бариляка (1876-1953), українського фольклориста, правника;

80 років від дня народження Марсі Каптур (повне - Марсія Керолайн Каптур) (1946), американської політичної діячки українського походження, співголови Українського кокусу у Конгресі США, яка постійно та послідовно бореться за збільшення підтримки України у розбудові успішного демократичного суспільства

Ще цього дня:

1917 - У Києві розпочинається Другий Всеукраїнський військовий з’їзд, на якому офіційно проголосили автономію України;

1944 - Ісландія, звільнившись від данського панування, офіційно проголошує себе незалежною республікою;

2008 - Mozilla Foundation проводить Download Day 2008 — День завантаження, під час якого браузер Mozilla Firefox 3 встановлює світовий рекорд за кількістю завантажень за 24 години;

2022 рік - Європейська Комісія офіційно рекомендує надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Церковне свято

День пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла

Вони були рідними братами, народилися в Персії і виховувалися в християнській вірі від самого дитинства. 362 року цар Сапор II вирішив укласти дипломатичні відносини з римським імператором Юліаном Відступником. Він направив на переговори братів. Попри дипломатичний статус вони відкрито визнали себе християнами.

Юліан Відступник був язичником, а тому вирішив навернути братів в свою віру. Проте вони твердо відмовилися зрадити Христа. За це їх схопили, довго жорстоко катували, а потім усікли голови мечем. Тіла братів викинули собакам, але вірні Христу люди таємно забрали їх та поховали недалеко від міста Халкідон (нині Туреччина).

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Пелагея.

З прикмет цього дня:

Уранці на траві багато роси — до великого урожаю огірків; дощить 17 червня — чекайте на багатий урожай; спекотна і сонячна погода — буде посушливим літо; багато мошок і комарів - до дощового літа; сильний вітер — найближчими днями чекайте на негоду; після дощу з’явилася веселка — погода буде ясною.