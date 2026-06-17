Інтерфакс-Україна
Події
05:05 17.06.2026

У заповіднику на Житомирщині загасили масштабну пожежу, що виникла через удари РФ

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На території природного заповідника "Древлянський" у Житомирській області ліквідували масштабну лісову пожежу, що виникла внаслідок ударів російської армії, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначають у відомстві, гасіння пожежі тривало чотири доби. Через сильні пориви вітру вогонь поширився на площу близько 25 гектарів.

Щоб запобігти поширенню пожежі, рятувальники гасили її по кромці зі східного та південного боків осередку. З тією ж метою працівники лісоохоронного підприємства одночасно облаштовували внутрішню паралельну мінералізовану смугу.

Для розвідки та моніторингу ситуації були задіяні безпілотники.

На місці працювали близько 40 рятувальників ДСНС і працівників лісоохоронного підприємства. Також були застосовані десять одиниць техніки.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid0ouLSm1R6V5NG5YVFG4gfrQU8fpYsKRSnA6RFwBu1hXXykyYj4bkfNGoE4xraCMYBl

Теги: #пожежа #житомирська #заповідник

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