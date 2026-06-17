Інтерфакс-Україна
Події
03:42 17.06.2026

Трамп готовий підтримати посилення тиску на РФ в обмін на допомогу союзників щодо Ірану – ЗМІ

3 хв читати

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 несподівано заявив про готовність підтримати посилення тиску на Росію та запровадження нових санкцій проти її нафтового сектору, водночас очікуючи від союзників допомоги в реалізації можливої угоди з Іраном, повідомляє видання Politico.

Як пише видання, лідери країн G7 приїхали до Евіан-ле-Бена з тривогою й готувалися до можливого конфлікту з Трампом через Іран та українське питання. Проте перший день переговорів змінив настрій, після чого дипломати ЄС відчули полегшення.

Позиція Трампа стала м'якшою і він натякнув на готовність підтримати Європу в українському питанні. Натомість він хоче отримати допомогу союзників для стабілізації ситуації з Іраном.

"Дискусії, які ми мали між собою та з президентом США – як на офіційних зустрічах, так і в неформальних зустрічах у кулуарах – вселяють у мене певний оптимізм", – заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Трамп готовий тиснути на Володимира Путіна, щоб той припинив агресію. Але підтримка України має свою ціну: Трамп очікує від партнерів по G7 допомогти з безпекою в Ормузькій протоці. В обмін на активність США у питанні миру в Україні Європа має підтримати нову іранську угоду.

Також американський президент після 70-хвилинної зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про відновлення санкцій проти російського нафтового сектору.

"Росія має укласти угоду", – сказав президент США.

Такі дії розвіяли побоювання, що Трамп може повернутися до тиску на Україну. Раніше він розмовляв із Путіним телефоном майже годину, що викликало паніку серед союзників. Вони боялися односторонніх поступок Кремлю, проте зараз ситуація виглядає інакше.

Видання пише, що європейські країни готові допомагати США в Ормузькій протоці. Але разом з тим вони висувають свої умови. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що розгортання кораблів для розмінування має бути спільним рішенням усіх сторін угоди, включаючи Іран та Оман.

Трамп виглядає налаштованим на конструктив і дипломати сподіваються, що цей настрій збережеться до зустрічі в Туреччині.

"Йому (Трампу) знадобляться можливості його союзників з G7 та інших… щоб розмінувати Ормуз", – пояснив один із високопосадовців.

Між тим, Макрон запросив Трампа на вечерю до Версальського палацу, що справило на американського гостя неабияке враження.

"Я їхав по обіді, і тоді французький президент, який, як виявилося, дуже приємна людина, запросив мене на вечерю до Версаля. А Версаль – це справжня знахідка", – розповів Трамп.

У свою чергу, Мерц подарував Трампу футболку збірної Німеччини з номером 47. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провела дружню роз'яснювальну зустріч. Президент України Володимир Зеленський показав фото палаючого собору після атаки російського дрона.

"Цей наступ мав політичну мету: міцно утримати Трампа в таборі західних держав напередодні вирішального саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця в столиці Туреччини Анкарі", – пише видання.

Джерело: https://www.politico.eu/article/g7-donald-trump-volodymyr-zelenskyy-offers-ukraine-olive-branch-with-a-price-tag/

Теги: #рф #тиск #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:36 16.06.2026
РФ почала застосовувати новий тип ударних безпілотників на півдні України – "Флеш"

РФ почала застосовувати новий тип ударних безпілотників на півдні України – "Флеш"

21:06 16.06.2026
Зеленський сподівається на ще одну зустріч з Трампом у середу

Зеленський сподівається на ще одну зустріч з Трампом у середу

17:49 16.06.2026
Трамп позитивно відреагував на ідею налагодити виробництво американських антибалістичних ракет за ліцензією – Зеленський

Трамп позитивно відреагував на ідею налагодити виробництво американських антибалістичних ракет за ліцензією – Зеленський

17:26 16.06.2026
Зеленський в ході зустрічі показав Трампу фото пошкодженої росіянами Києво-Печерської лаври – ЗМІ

Зеленський в ході зустрічі показав Трампу фото пошкодженої росіянами Києво-Печерської лаври – ЗМІ

14:44 16.06.2026
Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

14:04 16.06.2026
Трамп заявляє, що робитиме все можливе для врегулювання ситуації в Україні

Трамп заявляє, що робитиме все можливе для врегулювання ситуації в Україні

08:38 16.06.2026
РФ застосовує засоби РЕБ проти супутникового зв'язку Starlink – радник Міноборони

РФ застосовує засоби РЕБ проти супутникового зв'язку Starlink – радник Міноборони

07:51 16.06.2026
Вісім людей загинули внаслідок катастрофи бомбардувальника B-52 на авіабазі Едвардс у США

Вісім людей загинули внаслідок катастрофи бомбардувальника B-52 на авіабазі Едвардс у США

02:52 16.06.2026
Бомбардувальник B-52 ВПС США розбився після зльоту з авіабази Едвардс у Каліфорнії – США

Бомбардувальник B-52 ВПС США розбився після зльоту з авіабази Едвардс у Каліфорнії – США

01:04 16.06.2026
Сибіга: Україна вітає угоду між США та Іраном і розраховує на активізацію мирних зусиль США щодо завершення війни

Сибіга: Україна вітає угоду між США та Іраном і розраховує на активізацію мирних зусиль США щодо завершення війни

ВАЖЛИВЕ

Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

ОСТАННЄ

На фронті відбулось 182 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Штілерман: Український "антибалістичний щит" готовий з точки зору аеродинаміки, але потрібна інтеграція систем

Понад 78% росіян негативно реагують на офіційні заяви влади РФ – ЦПД

Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі

Росіяни атакували Слов'янськ: троє загиблих і п'ятеро поранених

Зеленський: після відкриття першого кластеру важливо зберегти динаміку переговорів щодо вступу до ЄС

Порошенко: сучасну війну визначають дрони, керовані бомби та роботизовані комплекси

Рада проведе позачергове засідання 18 червня – нардеп

Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

Власюк про санкційний пакет Канади: Його логіка полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА