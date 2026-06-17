Трамп готовий підтримати посилення тиску на РФ в обмін на допомогу союзників щодо Ірану – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 несподівано заявив про готовність підтримати посилення тиску на Росію та запровадження нових санкцій проти її нафтового сектору, водночас очікуючи від союзників допомоги в реалізації можливої угоди з Іраном, повідомляє видання Politico.

Як пише видання, лідери країн G7 приїхали до Евіан-ле-Бена з тривогою й готувалися до можливого конфлікту з Трампом через Іран та українське питання. Проте перший день переговорів змінив настрій, після чого дипломати ЄС відчули полегшення.

Позиція Трампа стала м'якшою і він натякнув на готовність підтримати Європу в українському питанні. Натомість він хоче отримати допомогу союзників для стабілізації ситуації з Іраном.

"Дискусії, які ми мали між собою та з президентом США – як на офіційних зустрічах, так і в неформальних зустрічах у кулуарах – вселяють у мене певний оптимізм", – заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Трамп готовий тиснути на Володимира Путіна, щоб той припинив агресію. Але підтримка України має свою ціну: Трамп очікує від партнерів по G7 допомогти з безпекою в Ормузькій протоці. В обмін на активність США у питанні миру в Україні Європа має підтримати нову іранську угоду.

Також американський президент після 70-хвилинної зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про відновлення санкцій проти російського нафтового сектору.

"Росія має укласти угоду", – сказав президент США.

Такі дії розвіяли побоювання, що Трамп може повернутися до тиску на Україну. Раніше він розмовляв із Путіним телефоном майже годину, що викликало паніку серед союзників. Вони боялися односторонніх поступок Кремлю, проте зараз ситуація виглядає інакше.

Видання пише, що європейські країни готові допомагати США в Ормузькій протоці. Але разом з тим вони висувають свої умови. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що розгортання кораблів для розмінування має бути спільним рішенням усіх сторін угоди, включаючи Іран та Оман.

Трамп виглядає налаштованим на конструктив і дипломати сподіваються, що цей настрій збережеться до зустрічі в Туреччині.

"Йому (Трампу) знадобляться можливості його союзників з G7 та інших… щоб розмінувати Ормуз", – пояснив один із високопосадовців.

Між тим, Макрон запросив Трампа на вечерю до Версальського палацу, що справило на американського гостя неабияке враження.

"Я їхав по обіді, і тоді французький президент, який, як виявилося, дуже приємна людина, запросив мене на вечерю до Версаля. А Версаль – це справжня знахідка", – розповів Трамп.

У свою чергу, Мерц подарував Трампу футболку збірної Німеччини з номером 47. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провела дружню роз'яснювальну зустріч. Президент України Володимир Зеленський показав фото палаючого собору після атаки російського дрона.

"Цей наступ мав політичну мету: міцно утримати Трампа в таборі західних держав напередодні вирішального саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця в столиці Туреччини Анкарі", – пише видання.

Джерело: https://www.politico.eu/article/g7-donald-trump-volodymyr-zelenskyy-offers-ukraine-olive-branch-with-a-price-tag/