Інтерфакс-Україна
Події
02:34 17.06.2026

На фронті відбулось 182 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

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Російські війська від початку доби 182 рази атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом протягом поточної доби зафіксовано 182 бойові зіткнення. Агресор завдав 53 авіаційних удари із застосуванням 163 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6759 дронів-камікадзе та здійснив 2029 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках противник наступальних дій не проводив. Водночас окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіаційних бомб та здійснили 43 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників поблизу населених пунктів Гранів, Ізбицьке, Зибине. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На куп'янському напрямку українські військові зупинили три спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.

На лиманському напрямку зафіксовано 11 ворожих атак. Українські захисники відбили десять штурмових дій біля Зарічного, Андріївки, Дробишевого, Лимана, Діброви та в районі Озерного. Одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку противник дев'ять разів намагався вклинитися в українську оборону в районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка. Усі атаки відбито.

На краматорському напрямку зафіксовано одну штурмову дію окупантів поблизу міста Часів Яр.

На костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки.

На покровському напрямку від початку доби зафіксовано 38 штурмових дій агресора. Українські оборонці вже відбили 37 атак у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Удачного та в бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу. Одне боєзіткнення триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні втрати ворога на Покровському напрямку склали 48 окупантів ліквідованими та 26 пораненими. Знешкоджено один танк, одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки, шість одиниць спеціальної техніки, пошкоджено дві артилерійські системи, дев'ять одиниць автомобільної техніки та три пункти управління безпілотними літальними апаратами. Також знищено або подавлено 318 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку противник два рази атакував у районі Вороного.

На гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки в районах населених пунктів Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного. Двадцять три штурми відбито, одне боєзіткнення триває.

На оріхівському напрямку захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0A3mzHos6NwDqo8oJHVpxVfbgvwU52MM3x9TLEMQiRtf7KwwFHtvwDeSortXgYw1dl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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