Штілерман: Український "антибалістичний щит" готовий з точки зору аеродинаміки, але потрібна інтеграція систем

Український "антибалістичний щит" з точки зору аеродинаміки готовий, але для реального збивання ворожої балістики потрібна інтеграція систем, заявив головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

"Хочу розповісти, на якому етапі насправді перебуває антибалістичний щит – щоб не доводилося читати про це у викривленому переказі окремих медіа. Ракета як ракета готова. З точки зору аеродинаміки вона повністю виконує всі команди керування, причому виконує їх жорстко й агресивно – саме так, як потрібно для збиття балістики. Це ми зробили", – написав він у соцмережі Х.

Але, зазначив Штілерман, це лише один елемент системи. За його словами, щоб реально збивати балістичні цілі, ракету ще потрібно інтегрувати з головкою самонаведення, командним центром і радарами.

Він наголосив, що збивати балістичні ракети ЗСУ зможуть тоді, коли матимуть повний комплекс: головку самонаведення від провідної європейської компанії, інтеграцію з C2-центрами, захищений канал передачі цілевказання та команд корекції (datalink), стійкий до будь-якого РЕБ-придушення, та інтегровані радари.

"Над кожним із цих компонентів ми вже працюємо разом з європейськими партнерами. Ми робимо все, щоб якомога швидше захистити небо над Україною і над усім континентом". – підкреслив співвласник Fire Point.

Джерело: https://x.com/DenShtilierman/status/2066990448745353422?s=20