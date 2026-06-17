Понад 78% росіян негативно реагують на офіційні заяви влади РФ – ЦПД

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України повідомляє, що в Росії у соцмережах понад 78% всіх органічних коментарів до офіційних повідомлень влади є негативними.

"Росіяни не вірять заявам влади про "відсутність особливих руйнувань", звинувачують керівництво у брехні та неспроможності захистити людей, а також констатують успішне ураження об'єкта критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

У ЦПД зазначають, що запровадження лімітів на заправках "Татнефть" та перехід виключно на готівковий розрахунок миттєво спровокували панічні настрої. Населення Москви сприймає ці обмеження як прямий наслідок удару по НПЗ, прогнозує стрімке зростання цін та готується до масштабного дефіциту палива й введення карткової системи.

Крім того, пише ЦПД, у російських соцмережах простежується деморалізація цивільного населення: люди демонструють втому від війни, констатують незахищеність повітряного простору над Москвою та визнають, що влада повністю відірвана від реальності й байдужа до безпеки власних громадян.

"Такі реакції пересічних росіян свідчать, що попри усі зусилля ru-пропаганди, в рф поступово наростають протестні настрої та розуміння, що справжньою причиною проблем рф є небажання кремля завершувати війну", – наголосили у відомстві.

Між тим, керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що також фіксується збільшення кількості росіян, які намагаються шукати інформацію про результати ударів по Росії в українських пабліках, поширювати відео, оскільки не вірять російській пропаганді.

"Ураження нпз в москві пробило не тільки ппо, але і пропаганду брехні російської влади", – додав він.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18306

https://t.me/akovalenko1989/10858