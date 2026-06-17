Інтерфакс-Україна
Події
00:50 17.06.2026

Понад 78% росіян негативно реагують на офіційні заяви влади РФ – ЦПД

2 хв читати

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України повідомляє, що в Росії у соцмережах понад 78% всіх органічних коментарів до офіційних повідомлень влади є негативними.

"Росіяни не вірять заявам влади про "відсутність особливих руйнувань", звинувачують керівництво у брехні та неспроможності захистити людей, а також констатують успішне ураження об'єкта критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

У ЦПД зазначають, що запровадження лімітів на заправках "Татнефть" та перехід виключно на готівковий розрахунок миттєво спровокували панічні настрої. Населення Москви сприймає ці обмеження як прямий наслідок удару по НПЗ, прогнозує стрімке зростання цін та готується до масштабного дефіциту палива й введення карткової системи.

Крім того, пише ЦПД, у російських соцмережах простежується деморалізація цивільного населення: люди демонструють втому від війни, констатують незахищеність повітряного простору над Москвою та визнають, що влада повністю відірвана від реальності й байдужа до безпеки власних громадян.

"Такі реакції пересічних росіян свідчать, що попри усі зусилля ru-пропаганди, в рф поступово наростають протестні настрої та розуміння, що справжньою причиною проблем рф є небажання кремля завершувати війну", – наголосили у відомстві.

Між тим, керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що також фіксується збільшення кількості росіян, які намагаються шукати інформацію про результати ударів по Росії в українських пабліках, поширювати відео, оскільки не вірять російській пропаганді.

"Ураження нпз в москві пробило не тільки ппо, але і пропаганду брехні російської влади", – додав він.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18306

https://t.me/akovalenko1989/10858

Теги: #цпд #влада #росіяни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 11.06.2026
Єврокомісія: Надання Сербією громадянства росіянам створює потенційну небезпеку для ЄС

Єврокомісія: Надання Сербією громадянства росіянам створює потенційну небезпеку для ЄС

18:04 05.06.2026
ЄС і далі посилюватиме візовий режим для росіян – представник ЄК

ЄС і далі посилюватиме візовий режим для росіян – представник ЄК

12:37 04.06.2026
Низка країн ЄС вимагає від Брюсселя посилити правила в'їзду для росіян до Шенгенської зони – ЗМІ

Низка країн ЄС вимагає від Брюсселя посилити правила в'їзду для росіян до Шенгенської зони – ЗМІ

17:24 31.05.2026
МАГАТЕ заявляє про виявлені на ЗАЕС пошкодження будівлі турбіни, вірогідно, від дрона, рівень радіації в нормі

МАГАТЕ заявляє про виявлені на ЗАЕС пошкодження будівлі турбіни, вірогідно, від дрона, рівень радіації в нормі

16:33 31.05.2026
В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

04:38 25.05.2026
ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

16:00 17.05.2026
Росія спрощує отримання громадянства для жителів Придністров'я – ЦПД РНБО

Росія спрощує отримання громадянства для жителів Придністров'я – ЦПД РНБО

10:25 17.05.2026
Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

09:58 01.05.2026
Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

10:52 29.04.2026
Боротьба з корупцією очолює рейтинг очікувань від влади, хоча більшість українців не стикалися з її проявами з 2022р. – соцдосліждення

Боротьба з корупцією очолює рейтинг очікувань від влади, хоча більшість українців не стикалися з її проявами з 2022р. – соцдосліждення

ВАЖЛИВЕ

Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

ОСТАННЄ

Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі

Росіяни атакували Слов'янськ: троє загиблих і п'ятеро поранених

Зеленський: після відкриття першого кластеру важливо зберегти динаміку переговорів щодо вступу до ЄС

Порошенко: сучасну війну визначають дрони, керовані бомби та роботизовані комплекси

Рада проведе позачергове засідання 18 червня – нардеп

РФ почала застосовувати новий тип ударних безпілотників на півдні України – "Флеш"

Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

Зеленський сподівається на ще одну зустріч з Трампом у середу

Власюк про санкційний пакет Канади: Його логіка полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики

Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА