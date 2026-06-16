Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі

Російські війська ввечері вівторка атакували один із районів обласного центру Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа та є жертва і постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі", – написав він у Телеграм.

За його словами, троє людей звернулись за допомогою до медиків. Також унаслідок ворожого удару ще одна людина загинула.

Також внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнав освітній заклад. Вибуховою хвилею вибито вікна.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42068

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