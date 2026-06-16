Інтерфакс-Україна
Події
23:35 16.06.2026

Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі

1 хв читати

Російські війська ввечері вівторка атакували один із районів обласного центру Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа та є жертва і постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі", – написав він у Телеграм.

За його словами, троє людей звернулись за допомогою до медиків. Також унаслідок ворожого удару ще одна людина загинула.

Також внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнав освітній заклад. Вибуховою хвилею вибито вікна.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42068

https://t.me/ivan_fedorov_zp/42070

https://t.me/ivan_fedorov_zp/42071

https://t.me/ivan_fedorov_zp/42074

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:14 16.06.2026
Росіяни атакували Слов'янськ: троє загиблих і п'ятеро поранених

Росіяни атакували Слов'янськ: троє загиблих і п'ятеро поранених

12:25 16.06.2026
Співробітник СБУ отримав підозру за підбурювання бізнесмена дати хабар за повернення вилучених під час обшуку коштів

Співробітник СБУ отримав підозру за підбурювання бізнесмена дати хабар за повернення вилучених під час обшуку коштів

11:24 16.06.2026
Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі, постраждали три людини – ОВА

Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі, постраждали три людини – ОВА

10:47 16.06.2026
Окупанти вдарили по Запоріжжю біля ТЦ, двоє цивільних травмовані – обладміністрація

Окупанти вдарили по Запоріжжю біля ТЦ, двоє цивільних травмовані – обладміністрація

08:53 16.06.2026
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

08:46 16.06.2026
Четверо дітей та 19 дорослих постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Четверо дітей та 19 дорослих постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

07:23 16.06.2026
Вночі у Херсоні внаслідок атак дронів поранено трьох людей, серед них двоє медпрацівників – МВА

Вночі у Херсоні внаслідок атак дронів поранено трьох людей, серед них двоє медпрацівників – МВА

21:38 15.06.2026
Семеро постраждалих, у тому числі двоє дітей, внаслідок ракетного удару по селу в Харківській області

Семеро постраждалих, у тому числі двоє дітей, внаслідок ракетного удару по селу в Харківській області

11:14 15.06.2026
Двоє людей поранено внаслідок атаки дрона по Запоріжжю – ОВА

Двоє людей поранено внаслідок атаки дрона по Запоріжжю – ОВА

08:21 15.06.2026
Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

ВАЖЛИВЕ

Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

ОСТАННЄ

Зеленський: після відкриття першого кластеру важливо зберегти динаміку переговорів щодо вступу до ЄС

Порошенко: сучасну війну визначають дрони, керовані бомби та роботизовані комплекси

Рада проведе позачергове засідання 18 червня – нардеп

РФ почала застосовувати новий тип ударних безпілотників на півдні України – "Флеш"

Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

Зеленський сподівається на ще одну зустріч з Трампом у середу

Власюк про санкційний пакет Канади: Його логіка полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики

Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення

Новий британський пакет санкцій важливий тим, що одночасно націлений на три ключові елементи російської воєнної машини – Власюк

Зеленський і президент Кенії обговорили інвестиції, продовольчу безпеку та можливість спільних проєктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА