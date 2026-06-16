23:35 16.06.2026
Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі
Російські війська ввечері вівторка атакували один із районів обласного центру Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа та є жертва і постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Внаслідок ворожого удару сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі", – написав він у Телеграм.
За його словами, троє людей звернулись за допомогою до медиків. Також унаслідок ворожого удару ще одна людина загинула.
Також внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнав освітній заклад. Вибуховою хвилею вибито вікна.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42068
https://t.me/ivan_fedorov_zp/42070
https://t.me/ivan_fedorov_zp/42071
https://t.me/ivan_fedorov_zp/42074