Росіяни атакували Слов'янськ: троє загиблих і п'ятеро поранених

Російська армія у вівторок, 16 червня, атакувала Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого троє людей загинули, п'ять отримали поранення, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"16 червня 2026 року о 16:15 ворожі війська завдали удару по приватному сектору Слов'янська, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок обстрілу у власній оселі загинула 81-річна пенсіонерка. Її чоловік дістав контузію", – йдеться в повідомленні.

Уже о 18:00 окупанти знову атакували населений пункт. Дістали поранень, несумісних з життям двоє містян віком 36 та 37 років. Ще четверо цивільних травмовано.

Остаточні наслідки влучання встановлюються. У населеному пункті пошкоджено щонайменше 117 приватних будинків.

Джерело: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura/6076