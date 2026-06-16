Інтерфакс-Україна
Події
22:32 16.06.2026

Зеленський: після відкриття першого кластеру важливо зберегти динаміку переговорів щодо вступу до ЄС

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Президент України Володимир Зеленський після відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу в Євросоюз заявив про важливість подальшого просування процесу за цим напрямом та обговорив графік відкриття наступних п'яти кластерів.

"Вдячний ЄС за відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Важливо й надалі просуватися в переговорному процесі за цим напрямом. Обговорили графік відкриття наступних п'яти кластерів і подальші кроки на шляху європейської інтеграції України", – написав він у Телеграм.

Зеленський зазначив, що зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєни.

За його словами, окрема увага була приділена реалізації фінансового пакета підтримки та підготовці до надання першого траншу, посиленню санкцій проти Росії та дипломатичним зусиллям для досягнення миру.

"Поки Росія має намір продовжувати війну, треба посилювати протиповітряну оборону України та працювати над узгодженням гарантій безпеки для нашої країни", – наголосив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19516

Теги: #зустрічі #єс #зеленський

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