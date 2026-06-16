Порошенко: сучасну війну визначають дрони, керовані бомби та роботизовані комплекси

Розвиток безпілотників, керованих бомб і наземних роботизованих комплексів має стати одним із ключових пріоритетів України для протидії російській агресії, заявив народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Російсько-українська війна швидко змінюється, що змушує замислитися про необхідність змін у секторі оборони не лише Україну, а й увесь світ. І вже сьогодні основними експонатами та темами для розмов є дрони, керовані бомби, наземні роботизовані комплекси. Саме це є основою теперішньої війни і напрямком, куди рухатися далі", – написав він у соцмережі Х.

Порошенко зазначив, що розвиток оборонних проєктів має стати одним із ключових пріоритетів, щоб зупинити Росію.

Політик розповів, що у вівторок відвідав найбільшу в Європі виставку військової зброї Eurosatory.

"Тут ми разом із командою шукаємо інноваційні рішення для власних розробок. Головне завдання – вдосконалити наші засоби захисту об'єктів критичної інфраструктури. Дуже багато зустрічей, бо саме сюди з'їжджаються найкращі та найбільші постачальники зброї та техніки з усього цивілізованого світу", – зазначив він.

За словами Порошенко, представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Китаю, Індії, Швеції, Чехії, Австрії, Італії, Туреччини, Німеччини, Польщі приїхали показати більше 2000 власних розробок.

"Масштаби вражають. Як захоплює і атмосфера – неймовірна кількість людей, які щиро вболівають за майбутнє України. Наші друзі з Литви та Латвії окремо висловлювали вдячність за те, що робить наша країна для захисту цілої Європи", – наголосив він.

Крім того, за словами політика, до Франції приїхали також українські виробники, які працюють напряму з фронтом. Компанії, які найкраще розуміють виклики та зміни, які несе війна нового формату, додав Порошенко.

Джерело: https://x.com/poroshenko/status/2066915101672603814