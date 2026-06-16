Інтерфакс-Україна
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22:00 16.06.2026

Рада проведе позачергове засідання 18 червня – нардеп

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Рада проведе позачергове засідання 18 червня – нардеп

У четвер, 18 червня, відбудеться позачергове засідання українського парламенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

"Верховна Рада позачергово збереться у четвер, 18 червня, аби розблокувати заблокований опозицією законопроєкт про фінансування армії", – написав Гетманцев у Телеграмі у вівторок.

Він повідомив, що парламент збереться на прохання міністра оборони Михайла Федорова.

"Федоров звернувся до нас з відповідним листом", – зазначив Гетманцев.

Про це засідання також повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Верховна Рада збереться на засідання у четвер 18 червня, аби розблокувати законопроєкт про фінансування армії, який заблокувала фракція "Європейська Солідарність", – написав він у Телеграм.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 15224 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, у Верховній Раді зареєстровано сім проєктів постанов про скасування голосування за цей закон. Авторами шести проєктів постанов є народні депутати з фракції "Європейська солідарність", а один – зареєструвала член депутатської групи "За майбутнє" Анна Скороход.

Теги: #рада #засідання

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