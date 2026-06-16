Журналисты провели восьмой благотворительный концерт в Киеве в поддержку Центра детской кардиологии

Журналисты провели восьмой благотворительный концерт в Киеве в поддержку Центра детской кардиологии

15 июня, после массированного обстрела столицы, в результате которого погибли пять человек и еще 44 получили ранения, на камерной сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко состоялся восьмой журналистский благотворительный концерт "Идем дальше".

Основатель и организатор благотворительных концертов Сергей Нагорянский сообщил, что традиция журналистских концертов продолжается уже десять лет, однако из-за полномасштабного вторжения и пандемии COVID-19 состоялось восемь концертов.

За это время удалось собрать 2,3 млн грн на медицинское оборудование для Центра детской кардиологии, рассказала украинская телеведущая, заслуженная журналистка Украины Светлана Леонтьева.

Также средства, собранные на пятом, шестом и седьмом концертах, были потрачены на приобретение 41 дрона для Сил обороны Украины.

На концерте 15 июня под лозунгом "Идем дальше" было собрано 200 тысяч гривен.

Заместитель медицинского директора Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Андрей Максименко сообщил, что организаторы концерта решили в этом году вернуться к сбору средств на медицинское оборудование для наших самых маленьких пациентов Центра детской кардиологии.

Традиционно в концерте принял участие народный артист Украины Павел Зибров. В программе также выступили журналисты Светлана Леонтьева, народный артист Украины Петр Мага, Марина Кинах, Ольга Зеленская, Олег Сербин, Алина Фурман, Александр Пилипец, Вита Евтушина, Дмитрий Фурдак, Елена Гребенюк, Олег Панюта и Ольга Михалюк-Прядкина.

На мероприятии была погашена марка, специально выпущенная в 2026 году в соответствии с традицией этого события.